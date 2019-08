Für Deutschland ist diese Mission eine heikle. Immer wieder setzt sich die Bundeswehr dem Verdacht aus, die Kurden mit einer hochwertigeren Ausbildung zu versorgen und damit die Kurden gegenüber den Irakern zu bevorzugen. Der Verdacht steht aber seit der Lieferung von Sturmgewehren und Milan-Panzerabwehrraketen eh im Raum - eine ähnliche Anfrage der irakischen Zentralregierung hatte Kramp-Karrenbauer am Vortag freundlich zurückgewiesen. Aber der Gegensatz zwischen Patrouillenausbildung im Norden und Holzbankbau in der Mitte ist auch zu eklatant. Damit gießt Deutschland Öl in einen innen-irakischen Konflikt zwischen der Zentralregierung und dem nach Unabhängigkeit strebenden Nord-Irak. Etwas was man eigentlich in Berlin vermeiden will.