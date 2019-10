Sein Name wird - ebenso wie der von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet - häufig genannt, wenn in Unionskreisen intern über die schwachen Umfragewerte der CDU-Vorsitzenden und mögliche Alternativen für die Kanzlerkandidatur gesprochen wird. Dass in der K-Frage auf dem Bundesparteitag, der am 22. November in Leipzig beginnt, schon die Weichen neu gestellt werden, ist allerdings unwahrscheinlich.



Denn erstens wird sich erst zwei Wochen später - nach dem SPD-Parteitag - entscheiden, wie lange die große Koalition noch hält. Und zweitens will die CSU da auch noch ein Wörtchen mitreden. Zumal sich einzelne CSU-Mitglieder auch Ministerpräsident Markus Söder in dieser Rolle vorstellen könnten.