Sie will lieber die Situation verbessern, als Fragen danach zu beantworten, ob ihr Auftritt in Mali auch ihr Profil als potenzielle Kanzlerkandidatin schärft. Eine Antwort umschifft sie und erklärt, ihr sei es vor allem wichtig, deutlich zu machen, dass der Einsatz in Mali in der Öffentlichkeit unterschätzt werde. In einer Gegend, die - wie sie erneut betont - entscheidend für die Sicherheit in Europa und Deutschland ist.