Über allen Details steht die Frage, was die Nato im Syrien-Konflikt erreichen will. Die Amerikaner hinterließen in Nordsyrien ein Vakuum, sagt Leifert. "Annegret Kramp-Karrenbauers Vorstoß ist jetzt der Versuch, in dieses Vakuum, was viele fatal finden, zu springen. Es könnte aber sein, dass es dazu schon zu spät ist, weil Türken und Amerikaner und Russen zusammen hier jetzt schon Fakten geschaffen haben." Wenn diese Idee aufgehe, wäre es am Ende ein Coup. "Syrien ist das heiße Eisen der Weltpolitik. Wenn es scheitert, dann ist es am Ende ein weiterer Versuch von vielen Versuchen in der Nachkriegsordnung in Syrien als Westen irgendeine Rolle zu spielen."