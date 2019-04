Das Publikum - rund 1.000 Zuhörer - kommt auf Temperatur. In sechs Wochen wird das Europaparlament gewählt, im Herbst stehen drei Landtagswahlen in Ostdeutschland an. Und die Umfragewerte sind nicht berauschend für die CDU, da ist maximale Einigkeit wichtig. "Ich freue mich, dass wir so eine gute Stimmung haben in der Christlichen Demokratischen Union", betont Merz. Er hat als Vorredner für eine "Anmoderation" nur fünf Minuten, überzieht aber. AKK bekommt 30 Minuten und am Ende kräftigen Beifall.