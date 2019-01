Die CDU-Chefin möchte den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in das von ihr geplante Werkstattgespräch zur Migrationspolitik einbeziehen. Herrmann sei bei der Umsetzung von Themen der inneren Sicherheit immer ein verlässlicher Partner gewesen. Kramp-Karrenbauer will bei einem Werkstattgespräch mit Experten am 10. und 11. Februar in Berlin Merkels umstrittene Migrationspolitik aufarbeiten lassen. Merkel selbst wird nicht teilnehmen. Zwei Tage später wird dann der Koalitionsausschuss erstmals in neuer Konstellation tagen.