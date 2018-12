Im Osten gilt Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) als Vertreterin der stark kritisierten Politik der Bundeskanzlerin. Die frühere Saar-Ministerpräsidentin ist überzeugt, diese Wähler trotzdem für sich gewinnen zu können: "Ich habe selbst in der Hochzeit der Flüchtlingskrise eine Landtagswahl zu bestehen gehabt und auch bestanden, ohne dass ich mich von den Grundentscheidungen von Angela Merkel distanziert habe", erklärt sie im ZDF-Morgenmagazin.



Aber sie stehe eben auch für eine "ganz klare Politik der Inneren Sicherheit" und für einen "durchsetzungsstarken Staat". Im kommenden Frühjahr will sie ihre Vorstellungen weiter als Programm ausbauen: "Also dass zum Beispiel klar ist, dass wer hier herkommt, wer bei uns Schutz sucht, wer diesen Schutz erhält, wer diesen Schutz missbraucht, wenn er straffällig wird: Der muss dieses Land konsequent verlassen. Und wenn es nach mir geht, dann darf er dieses Land auch nicht mehr betreten."