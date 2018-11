"Es bedarf einer größeren Repräsentanz der Frauen in der Partei", sagte sie am Freitag beim ersten direkten Zusammentreffen der drei prominenten Kandidaten für die Nachfolge von Angela Merkel. Ein Frauenanteil von 26 Prozent in der Partei sei zu gering: "Ohne Frauen ist keine Volkspartei zu machen", sagte sie bei einer Veranstaltung der "Frauen-Union". Kramp-Karrenbauer, Ex-Fraktionschef Friedrich Merz und Gesundheitsminister Jens Spahn wollen sich beim Parteitag im Dezember zur Wahl stellen.