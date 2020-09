Annegret Kramp-Karrenbauer bei einer Pressekonferenz. Archiv

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat Spekulationen zurückgewiesen, die Neuaufstellung in der Partei könnte zu einem vorzeitigen Wechsel im Kanzleramt führen. "Was diese Legislaturperiode angeht, ist die Trennung von Parteivorsitz und Kanzlerschaft Fakt", sagte sie dem "Spiegel".



Sie sei mit Merkel "im Reinen". Ob die Bewerber für den CDU-Vorsitz und Merkel miteinander sprechen sollten, müssten die Beteiligten entscheiden. "Ich bin nicht der Date-Doctor zwischen Union und Kanzleramt", so Kramp-Karrenbauer.