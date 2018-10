Umso wichtiger ist es für Kriminalhauptkommissar Stefan von Borzyskowski, die Umstände des Todes möglichst genau zu rekonstruieren. Sie seien, so der Kommissar, auf Zeugen angewiesen, die an den drei Tagen im November auf dem Parkplatz Beobachtungen gemacht haben. Mit der öffentlichen Fahndung am bei "Aktenzeichen XY...ungelöst" soll deswegen ein möglichst großer Kreis potentieller Zeugen angesprochen werden: Wer hat auf dem Parkplatz Peringsmaar Personen beobachtet, die mit scharfen Waffen geschossen haben?