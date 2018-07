Am Tatabend war Victor E. gemeinsam mit einer Freundin am Alsterufer in der Nähe der Kennedybrücke spazieren, als die beiden überfallen wurden. Der Täter stach mit einem Messer hinterrücks auf den 16-Jährigen ein, das Mädchen schubste er in die Alster und floh. Die 15-Jährige konnte sich retten und Polizei sowie Rettungskräfte alarmieren.



Doch für Victor E. kam diese Hilfe zu spät, er erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Aufgrund der Aussagen des Mädchens und der einer Gruppe von jungen Leuten, die zuvor ebenfalls am Alsterufer unterwegs war, konnte die Polizei schließlich ein Phantombild des mutmaßlichen Täters erstellen.