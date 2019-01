Hashem Nassan (Fahndungsfoto)

Quelle: Polizeipräsidium Unterfranken

Die zuständige Kripo in Aschaffenburg leitete in den darauf folgenden Wochen zahlreiche Suchmaßnahmen ein, vor allem im Umfeld der Berufsschule, die die 16-jährige Mezgin besuchte. Doch auch der Einsatz von Polizeihubschraubern sowie Tauchern und Feuerwehr blieb ohne Erfolg.



Knapp einen Monat später, in der Nacht zum 2. Juni 2017, kommt es dann zu einem Ereignis, das schon damals aus Sicht der Ermittler einen anderen Aspekt in den Vordergrund rückte: Der Vater der vermissten Mezgin attackiert den Freund seiner Tochter und verletzt ihn mit einem Messer lebensgefährlich, davon sind die Ermittler überzeugt. Anschließend flüchtet er. Die eingeleitete Fahndung führte nicht zum Erfolg. Hashem Nassan, der Vater von Mezgin, war und ist immer noch unauffindbar.