Erst kürzlich sorgte ein Fall in Berlin für Aufsehen: Dort überfielen bewaffnete Täter am 19. Oktober mitten in der Stadt einen Geldtransporter und beschossen auf der Flucht ein Polizeiauto. Mehrere Maskierte stoppten den Geldtransporter in der Nähe des Alexanderplatzes, brachen ihn auf und flüchteten anschließend mit zwei Autos. Einen Wagen ließen die Täter nach mehreren Unfällen schon auf der Flucht stehen. Vermutlich flüchteten sie danach zusammen in dem anderen Wagen. Das zweite Fluchtauto wurde laut Polizei später im Berliner Stadtteil Kreuzberg gefunden. Das Kuriose daran: Die Räuber verloren einen Teil des Geldes am Tatort und ließen den anderen Teil in ihrem abgestellten Fluchtwagen zurück.

Bildquelle: dpa