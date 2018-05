Zu diesem Zeitpunkt lebte sie mit ihrem Mann in Reutte im österreichischen Tirol, wohin die beiden 2012 gezogen waren. Doch den Kontakt zu ihrer Heimat Münster und zu ihrer Schwester hatte Tabita nicht aufgegeben. Ebensowenig wie denjenigen zu ihrem demenzkranken Vater, den sie regelmäßig in seinem Pflegeheim in Münster besuchte. Vieles deutet darauf hin, dass sie sich in Reutte nicht wirklich zu Hause fühlte und fest steht, dass sich Tabita Cirvele und ihr Mann längst nicht mehr so gut verstanden wie im Jahr ihres Umzugs nach Österreich.