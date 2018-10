Mehr als zwölf Jahre ist es nun her, dass die damals 14-jährige Berliner Schülerin Georgine Krüger spurlos verschwand, nur 200 Meter von ihrem Zuhause entfernt. Sie war, das steht zweifelsfrei fest, auf dem Rückweg von der Schule. Um genau 13:50 Uhr hatte sich ihr Mobiltelefon zum letzten Mal in eine Funkzelle eingeloggt, in der Nähe der Bushaltestelle "Perleberger Straße" in Berlin-Moabit.