Was zu Beginn wie ein klassischer Vermisstenfall aussah, entwickelte sich für die Ermittler schnell zu einem Mordfall, zumindest sprechen mittlerweile sehr viele Indizien dafür. Offiziell gilt die am 26. Oktober 2017 verschwundene 39-jährige Ivonne Runge als vermisst. Ihr neuer Lebensgefährte hatte sich an diesem Tag an die Polizei gewandt, weil er Ivonne Runge nicht mehr erreichte und in Sorge war. Doch die dann eingeleiteten Suchmaßnahmen im Bereich Bad Oldesloe verliefen erfolglos. Die Polizei durchsuchte zwar alle für einen Verbleib in Betracht kommenden Areale im Raum Bad Oldesloe, setzte sogar Leichenspürhunde ein, doch ohne Erfolg. Ivonne Runge bleibt verschwunden. Wurde sie ermordet?