Familie Kaiser ist auf dem Weg in den Urlaub nach Spanien - so wie die meisten Deutschen, die ein Ziel außerhalb ihres eigenen Landes suchen: Spanien ist hier immer noch der Spitzenreiter. An der Costa Calida haben die Kaisers eine Ferienwohnung für vier Personen gemietet. Das Geld für das Feriendomizil, 2.500 Euro, haben sie auf Bitten des Vermieters in bar dabei - eine gängige Praxis, wenn die Wohnung sehr spät angemietet wird und die Bezahlung per Überweisung nicht mehr vor dem Urlaubsantritt erfolgen kann. Dass viele Touristen mit hohen Bargeldbeträgen in den Urlaub starten, ist den darauf spezialisierten Kriminellen kein Geheimnis. An der spanischen Autopista 7 im Süden von Barcelona wird Familie Kaiser zum Opfer von Räubern.