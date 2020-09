In Deutschland ist die Arbor Day Foundation nach eigenen Angaben ebenfalls aktiv: Gemeinsam mit der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) seien in diesem Jahr rund 13.000 Bäume im sächsischen Markkleeberg gepflanzt worden. Schon in den vergangenen Jahren war die SDW in Ostdeutschland aktiv, etwa im Erzgebirge, am Störmthaler See und im sächsischen Neustadt.