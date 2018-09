Sternsinger in Potsdam. Quelle: Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/dpa

Rund 3.000 Sternsinger aus ganz Deutschland werden an diesem Freitag in Trier erwartet. Die katholische Diözese richtet die Eröffnung der deutschlandweiten Sternsingeraktion zum Dreikönigssingen 2018 aus. Das Leitwort lautet: "Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit - in Indien und weltweit!"



Zu Beginn des Jahres 2017 hatten die Sternsinger nach Angaben der Diözese Trier deutschlandweit rund 46,8 Millionen Euro gesammelt.