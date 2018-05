CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer. Archivbild Quelle: Carmen Jaspersen/dpa

Zu Beginn einer Aktionswoche ihrer Partei gegen Antisemitismus hat CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer die AfD scharf kritisiert. "Die AfD bringt den Antisemitismus in die Parlamente", schrieb sie in einem Gastbeitrag für die "Bild am Sonntag".



Die "Rattenfänger der AfD" liefen durchs Land und versprächen, jüdisches Leben schützen zu wollen. "Dabei gibt es in ihrer Partei an allen Ecken und Enden Antisemitismus", schrieb sie. Die Aktionswoche dauert bis zum 2. Juni.