Eine der "peinlichen" Plastiktüten.

Quelle: -/East West Market/dpa

Mit vermeintlich peinlichen Aufschriften auf Plastiktüten will ein Lebensmittelgeschäft in Kanada seine Kunden zu mehr Umweltbewusstsein aufrufen. Die Aufschriften auf den Tüten des Geschäfts in Vancouver handeln von Warzen-Salbe, Pornovideotheken oder Darmproblemen.



In kleinerer Schrift steht darunter: "Verhindere die Peinlichkeit. Bring eine wiederverwendbare Tasche mit." Kritiker monierten allerdings, dass das Geschäft besser gar keine Plastiktüten mehr anbieten sollte.