Das Kunst-Schlagloch in Mönchengladbach. Quelle: Jana Bauch/dpa

"Deutschlands schönstes Schlagloch" in Mönchengladbach wird in der Stadt wohl ein Unikat bleiben. Das teilte eine Sprecherin der Straßenbetriebe der dpa mit.



Eine Künstlerin hatte ein Schlagloch in einer Parklücke der Stadt in eine idyllische Miniatur-Teichlandschaft verwandelt. Der Mini-Teich soll nun auch nach Willen der Straßenbetriebe gerettet werden - etwa mit einer durchsichtigen Epoxidharz-Füllung. Damit wäre es zwar noch zu sehen, zugleich aber auch verkehrssicher.