Aktivisten haben Stelen in der Nähe von Höckes Haus aufgestellt. Quelle: Swen Pförtner/dpa-Zentralbild/dpa

Das "Zentrum für politische Schönheit" (ZPS) hat auf einem Nachbargrundstück des Thüringer AfD-Chefs Björn Höcke das Berliner Holocaust-Mahnmal nachempfunden.



Aus Protest gegen eine umstrittene Rede Höckes in Dresden über den Massenmord an den europäischen Juden stellten Aktivisten des Künstlerkollektivs nach eigenen Angaben 24 Betonstelen in Sichtweite von Höckes Haus im thüringischen Bornhagen auf. Laut Polizei handelt es sich bei dem Material um Pappmache.