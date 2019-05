"Ziel der Initiative ist es, die Teilnehmer zu motivieren, das Fahrrad im Alltag häufiger zu gebrauchen und so die eigene Gesundheit aktiv zu fördern", erklärt Jörn Hons von der AOK Bremen. "Durch das konkrete Gemeinschaftserlebnis soll auch das Betriebsklima in den teilnehmenden Betrieben verbessert - und durch gesündere Mitarbeiter auch der Krankenstand gesenkt werden. Viele Fahrradfahrer bedeuten zudem weniger CO2-Belastung in der Stadt."