Schlauchboot der Alan Kurdi neben einem Flüchtlingsboot im Mittelmeer.

Quelle: dpa

Nach dem Drama um das Rettungsschiff "Sea-Watch 3" hat nun eine andere deutsche Hilfsorganisation Migranten vor Libyen mit ihrem Schiff aufgenommen. Die "Alan Kurdi" habe 65 Menschen in internationalen Gewässern auf einem überladenen Schlauchboot entdeckt und gerettet, teilte die Regensburger Organisation Sea-Eye mit.



Die Rettungsleitstellen in Libyen, Italien, Malta und Deutschland seien informiert worden. Das Einsatzzentrum in Bremen habe das Auswärtige Amt eingeschaltet.