Risikolos ist das deswegen, weil nur im Erfolgsfall eine Provision fällig wird. In diesem Fall landen 30 Prozent der erstrittenen Schadenersatzsumme bei myRight, dem Prozessfinanzierer und den Anwälten. "Wenn wir nicht erfolgreich sind, dann haben wir umsonst gearbeitet", sagt der Jurist Jan-Eike Andresen von myRight. In den Verbraucherzentralen sieht man solche Vorstöße, in denen kommerzielle Anbieter mit Profitinteresse Verbraucherrechte erstreiten wollen, mit gemischten Gefühlen. Im Verbraucherzentrale Bundesverband hieß es anlässlich eines ähnlichen Verfahrens im Frühjahr, die Entwicklung sei erfreulich. Es sei aber nicht im Sinne der Verbraucherschützer, wenn sich eine regelrechte Klageindustrie entwickle.