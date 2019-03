Im Tarifstreit um Klinik-Ärzte droht ein Warnstreik.

Klinik-Patienten müssen am 10. April mit Warnstreiks von Ärzten rechnen. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund will mit den Aktionen Druck in den festgefahrenen Tarifverhandlungen für die kommunalen Krankenhäuser machen.



Laut Verbandschef Rudolf Henke empfänden die Mitglieder das bisherige Angebot der Arbeitgeber als "Ausdruck geringer Wertschätzung ärztlicher Arbeit". Zum bundesweiten Warnstreik aufgerufen sind Ärzte in den tarifgebundenen kommunalen Kliniken außer in Hamburg und Berlin.