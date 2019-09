Ein AfD-Plakat in Hirschfeld. Symbolbild

Quelle: Patrick Pleul/zb/dpa

Nach den erneuten Wahlerfolgen der AfD in Brandenburg hat das Aktionsbündnis gegen Gewalt, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit zu einer Stärkung der Zivilgesellschaft aufgerufen. "All jene, die sich tagtäglich für eine offene und vielfältige Gesellschaft einsetzen, müssen jetzt zusammenstehen", erklärte der Vorsitzende des Bündnisses Thomas Wisch.



Es sei schockierend, dass 23,5 Prozent der Wählerinnen und Wähler "für die in weiten Teilen rechtsextreme Brandenburger AfD gestimmt haben".