Seit 2002 gibt es die EU-Lärmrichtlinie. Sie verpflichtet die Mitgliedstaaten, die Lärmbelästigung der Bevölkerung regelmäßig zu erheben und zu überprüfen. Die Belastung soll in Lärmkarten erfasst werden. So sind etwa in Deutschland entlang von Straßen rund 8,4 Millionen Menschen einem ganztägigen Lärmpegel über 55 Dezibel ausgesetzt. Dies ist die Grenze, ab der die Weltgesundheitsorganisation WHO von einem ernsten Risiko für die Gesundheit spricht. "Die Lärmkarten sind für die deutschen Kommunen immens wichtig. Denn die sollen mithilfe sogenannter Lärmaktionspläne über konkrete Maßnahmen zur Lärmminderung vor Ort entscheiden und diese auch umsetzen", meint Lärmexperte Hintzsche vom UBA.