Eine Biene sucht Blütenpollen. Archivbild

Quelle: Patrick Pleul/ZB/dpa

Das Bundesumweltministerium will noch in diesem Sommer einen Aktionsplan zum Schutz von Insekten ins Kabinett einbringen. Das betonte ein Sprecher. Gemeinsam mit den Ländern wird zudem an einem weiteren Aktionsplan gearbeitet, der die Schutzgebiete in Deutschland weiterentwickeln soll. Das geht aus einer Antwort auf eine Grünen-Anfrage hervor.



In einem UN-Bericht hieß es Anfang Mai, von geschätzt acht Millionen Tier- und Pflanzenarten weltweit seien bis zu eine Million vom Aussterben bedroht.