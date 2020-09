Der "World Restart a Heart Day" findet dieses Jahr zum zweiten Mal statt. Beim Auftakt letztes Jahr wurden weltweit über 675.000 Menschen in Reanimation trainiert. Um die Initiative so inklusiv wie möglich zu gestalten, sind alle Einrichtungen, Organisationen, Unternehmen und Menschen aus ganz Deutschland eingeladen, sich mit Aktionen, beispielsweise in Form von Wiederbelebungs-Massentrainings, am "World Restart a Heart Day" zu beteiligen.



Initiiert wird der Tag vom Deutschen Rat für Wiederbelebung (GRC), der Fachgesellschaft für Reanimationsversorgung in Deutschland. Durch den GRC werden alle in der Notfallmedizin beteiligten Berufsgruppen und die Hilfsorganisationen interdisziplinär und interprofessionell vertreten. Seine zentrale Aufgabe sieht der GRC in der Aufklärung, Ausbildung und Forschung auf dem Gebiet der Wiederbelebung und der Reanimation.



Quelle: Michael Kniess