Demonstration gegen Rassismus in Berlin.

Quelle: Paul Zinken/dpa

Tausende Menschen in ganz Deutschland haben gegen Rassismus protestiert. Nach Veranstalter-Informationen kamen allein in Berlin rund 2.500 Teilnehmer zusammen. Weitere Demonstrationen gab es unter anderem in Köln, Eisenach und Chemnitz.



Der Protest richte sich in Deutschland besonders gegen die AfD als Sammelbecken für extreme Rechte, teilte das Bündnis "Aufstehen gegen Rassismus" mit. Weltweit finden in den "Internationalen Wochen gegen Rassismus" bis zum 23. März Demonstrationen statt.