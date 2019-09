Polizisten blockieren eine Straße in Hongkong.

Quelle: Adryel Talamantes/ZUMA Wire/dpa

Nach einer Nacht mit Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten in Hongkong hat ein Großaufgebot von Einsatzkräften eine angekündigte Störung des Flughafens verhindert. Nachdem Aktivisten zu einem "Stresstest" des Airports aufgerufen hatten, kontrollierten Polizisten die Reisenden an Bushaltestellen und U-Bahnstationen.



Auch fuhr die Schnellbahn zum Flughafen nur direkt ohne Zwischenstopp vom Verkehrsknotenpunkt Hongkong Station. Die Polizei ließ niemanden ohne Flugschein in den Flughafen.