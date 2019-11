In Hongkong haben sich die Fronten am Wochenende verhärtet: Aktivisten der Demokratiebewegung verschanzten sich in einer Universität und griffen die Polizei mit Pfeil und Bogen sowie selbstgebauten Steinschleudern an. Zugleich demonstrierten in der ehemaligen britischen Kronkolonie stationierte Soldaten der chinesischen Armee mit einer Aufräumaktion auf "subtile" Weise die Macht Pekings.