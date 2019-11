Kurdische YPG-Soldaten kämpfen in Tall Tamar. Archivbild

Quelle: Carol Guzy/ZUMA Wire/dpa

Einen Monat nach dem türkischen Einmarsch in Nordsyrien ist es laut Aktivisten erneut zu schweren Kämpfen zwischen kurdischen Milizen und mit der Türkei verbündeten Rebellen gekommen. Zudem bombardiere die türkische Luftwaffe die Gegend, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.



Laut der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu bekräftigten die Präsidenten der Türkei und Russlands - Erdogan und Putin - gleichzeitig in einem Telefonat, sich weiter an die vereinbarte Waffenruhe zu halten.