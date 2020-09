Der Anteil von Frauen in Vorständen steigt an. Archivbild

Quelle: Tobias Kleinschmidt/dpa

Der Anteil von Frauen in der Topetage börsennotierter deutscher Unternehmen steigt. Erstmals stehen Managerinnen auch an der Spitze von Dax-Konzernen. Im vergangenen Jahr hat sich einiges getan. Dennoch dominieren Männer weiterhin in der obersten Führungsebene, wie aus einer Auswertung des Beratungs- und Prüfungsunternehmens EY hervorgeht.



Danach arbeiteten in den 160 Konzernen insgesamt 64 Frauen im Vorstand. Das sind sechs Top-Managerinnen mehr als im Jahr zuvor. Ihnen sitzen 633 Männer gegenüber.