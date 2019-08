Goliathfrösche bauen ihrem Nachwuchs eine Art Nest aus bis zu zwei Kilogramm schweren Steinen. Die Tiere, die über drei Kilo auf die Waage bringen können, richten Felstümpel an Flussufern ein, bevor sie laichen, schreiben Forscher des Berliner Naturkundemuseums im "Journal of Natural History".



Die Kaulquappen seien dort vor Strömungen als auch vor Fressfeinden gut geschützt. Goliathfrösche sind die größte bekannte Froschart der Erde und kommen heute in Kamerun und Äquatorialguinea vor.