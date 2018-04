Das Ifo-Geschäftsklima trübt sich auch im April weiter ein. Quelle: Christian Charisius/dpa

Die Stimmung in den deutschen Unternehmen hat sich im April laut aktueller Ifo-Studie weiter eingetrübt. Das Geschäftsklima fiel um 1,2 Punkte auf 102,1 Zähler, wie das Ifo-Institut in München mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang erwartet, aber nur auf 102,8 Punkte.



Damit hat sich der Ifo-Geschäftsklima-Index bereits den fünften Monate in Folge verschlechtert. Trotz des erneuten Rückgangs bleibt das Ifo-Geschäftsklima insgesamt auf einem vergleichsweise hohen Niveau.