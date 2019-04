Ein Flaschensammler greift in eine Mülltonne. Symbolbild

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die Armutsquote in deutschen Großstädten ist deutlich höher als in Deutschland insgesamt. Der Anteil der Sozialhilfeempfänger in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern lag im Jahr 2016 bei 14 Prozent. Das teilte die Bertelsmann- Stiftung in Gütersloh mit.



Bundesweit lag der Anteil laut der Studie der Stiftung mit rund zehn Prozent um vier Prozentpunkte niedriger. Kommunen und Experten forderten daher mehr gemeinsame Anstrengungen von Bund und Ländern, um strukturschwache Regionen zu fördern.