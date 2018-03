Wer seinen Diesel nachrüsten will und kann, der sollte auch darauf bauen können, dass der Hersteller das übernimmt. Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD)

Sie hoffe, dass nun alle an einem Strang zögen, um technisch mögliche und wirtschaftlich vernünftige Nachrüstungen gegenüber den Autobauern durchzusetzen. "Wer seinen Diesel nachrüsten will und kann, der sollte auch darauf bauen können, dass der Hersteller das übernimmt", so Hendricks. Es gehe beim Thema Diesel und bei der Luftreinhaltung in erster Linie nicht gegen Autofahrer oder die Industrie. Es gehe "in erster Linie um die Gesundheit der Bürger".