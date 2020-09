500 Menschen haben sich in Deutschland mit dem Coronavirus infiziert.

Quelle: DPA

Die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus ist in Deutschland auf 534 gestiegen. Das teilte das Robert Koch-Insitut (RKI) in Berlin mit. Der Erreger ist inzwischen in 15 Bundesländern nachgewiesen, die meisten Fälle seit Jahresanfang gibt es in Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Baden-Württemberg und Bayern.



Das RKI stufte zudem Südtirol neu als Risikogebiet ein. Daneben gelten auch die italienischen Regionen Emilia-Romagna, Lombardei und Venetien als Risikogebiete.