Die Karte veranschaulicht in erster Linie zwei Entwicklungen: die Zahl der Asylbewerber einerseits und ihre Verteilung in Europa andererseits. Zunächst die Zahl der Asylbewerber in der EU insgesamt: Sie sinkt wieder. 2015, als die Fluchtbewegungen nach Europa ihren Höhepunkt erreicht hatten, bewarben sich 1.322.285 Menschen um Asyl. Im vergangenen Jahr waren es nur noch 705.705. Damit hat sich die Zahl der Asylbewerber innerhalb von zwei Jahren fast halbiert.