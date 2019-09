TÜV-Kontrolle eines Lkw. Archivbild

Quelle: Andreas Gebert/dpa

In Deutschland zugelassene Nutzfahrzeuge sind sicherer geworden. "Die technische Sicherheit von Lastkraftwagen hat sich in Deutschland in den vergangenen Jahren trotz steigender Beförderungsleistung spürbar verbessert", sagte Tüv-Mitarbeiter Richard Goebelt bei der Vorstellung des aktuellen Tüv-Reports Nutzfahrzeuge.



Dennoch bestand jedes fünfte Nutzfahrzeug (19 Prozent) die Hauptuntersuchung nicht. Allerdings waren es im Tüv-Report 2017 noch 22 Prozent und 2015 gar 25 Prozent gewesen.