Die Zustimmung für eine mögliche Jamaika-Koalition sinkt weiter. Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Die langwierigen Sondierungsverhandlungen in Berlin haben die vormals sehr deutliche Unterstützung für eine Koalition aus CDU, CSU, FDP und Grünen geringer werden lassen. Das zeigt das aktuelle ZDF-Politbarometer. Nur noch 50 Prozent (minus sieben) fänden es gut, wenn es zu einer solchen Regierung käme.



31 Prozent (plus sechs) fänden das Zustandekommen der Jamaika-Koalition schlecht und 16 Prozent (plus zwei) wäre es egal (Rest zu 100 Prozent "weiß nicht").