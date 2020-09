Atomkraftwerk Fessenheim (Archiv)

Quelle: Patrick Seeger/dpa

Im elsässischen Atomkraftwerk Fessenheim hat die Abschaltung des ersten Reaktors begonnen. Der französische Energiekonzern EDF bestätigte den Beginn. Der Vorgang soll bis in den frühen Morgen dauern. Etwa 100 Menschen protestierten gegen die Abschaltung.



Der zweite Block des Kraftwerks soll am 30. Juni vom Netz genommen werden. Fessenheim ist seit 1977 in Betrieb und damit das älteste noch laufende Atomkraftwerk Frankreichs. Kritikern gilt es schon seit Jahrzehnten als Sicherheitsrisiko.