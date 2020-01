Windräder in Brandenburg. Archivbild

Quelle: Patrick Pleul/zb/dpa

Die Große Koalition will nach SPD-Angaben Bürger stärker belohnen, wenn sie Windräder in ihrer Nachbarschaft dulden - möglicherweise auch mit direkten Geldzahlungen. In einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe werden derzeit mehrere Konzepte geprüft, wie SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch der "Neuen Osnabrücker Zeitung" sagte. Eine Einigung sei für das erste Quartal geplant.



Bis 2030 soll der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch auf 65 Prozent steigen. 2019 lag der Ökostrom-Anteil lediglich bei über 40 Prozent.