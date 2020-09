Aber der IS ist genauso wenig besiegt wie Al-Kaida. Die Ideologie, auf der beide Gruppen basieren, lebt weiter und findet neuen Zulauf in Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen, Somalia, Jemen und weiten Teilen des Maghreb. Mehrere hundert, vielleicht sogar Tausende von IS-Terroristen sind aus den Lagern in Syrien entkommen, unter ihnen möglicherweise auch ein neuer Anführer, der Al-Bagdadi nachfolgen und die zunehmend instabile Lage in Irak und Syrien nutzen könnte.