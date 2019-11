Ägyptens Präsident al-Sisi bei Wolfgang Schäuble.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Mit einem Besuch in Deutschland will der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi die politischen Beziehungen ausbauen und um deutsche Investitionen werben. Zunächst standen in Berlin Treffen mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) sowie Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf dem Programm.



Zudem reiste Al-Sisi zu der unter der deutschen G20-Präsidentschaft ins Leben gerufenen Konferenz "Compact with Africa" an, mit der die Bundesregierung reformorientierte Staaten unterstützt.