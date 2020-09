Rettungsschiff «Alan Kurdi» (Archiv)

Quelle: Sally Hayden/SOPA Images via ZUMA Wire/dpa

Das deutsche Rettungsschiff "Alan Kurdi" ist von Palermo zu einer neuen Mission ins zentrale Mittelmeer aufgebrochen. In Sizilien sei das Schiff gewartet worden, teilte der Betreiberverein Sea-Eye in Regensburg mit. Am Sonntag soll das Schiff die libysche Such- und Rettungszone erreichen.



Aufgrund des schlechten Wetters ist die Überfahrt zur Zeit besonders gefährlich. Laut Sea-Eye versuchten während der letzten Wochen mehr als 1.500 Menschen über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen.