Wir werden den Eintrag von Spurenstoffen in Gewässer reduzieren - von der Quelle bis zur Kläranlage Svenja Schulze, Bundesumweltministerin

Auf einer Konferenz am Dienstag dieser Woche in Berlin haben sich Unternehmen, Umweltverbände, Wasserwirtschaft, Länder, Kommunen und Bundesumweltministerium daher auf eine Spurenstoffstrategie geeinigt. Auch wenn die Keimproblematik dabei völlig außen vor bleibt, will man nun doch mehr Klarheit darüber gewinnen, welche Spurenstoffe für den Gewässerschutz besonders relevant sind. Dafür wurden Bewertungskriterien festgelegt. Zudem wollen die Hersteller konkrete Minderungsmaßnahmen für einzelne Spurenstoffe ergreifen. Außerdem will man prüfen, an welchen Kläranlagen in Deutschland eine erweiterte Abwasserbehandlung zur Elimination von Spurenstoffen besonders sinnvoll ist. Und schließlich sollen Informationskampagnen für einen gewässerschonenden Umgang sensibilisieren.



Zwar sehen Wasserwirtschaft und Umweltverbände noch einen erheblichen Nachbesserungsbedarf bei der Umsetzung der Herstellerverantwortung, doch zumindest Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) ist sich des Erfolges der Strategie sicher. "Wir werden den Eintrag von Spurenstoffen in Gewässer reduzieren - von der Quelle bis zur Kläranlage", resümierte sie am Ende der Konferenz. Nicht nur Peter Esch in Bonn hofft, dass die Umweltministerin damit auch Recht behält.